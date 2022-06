Basket 3×3 | Qualificazioni Europei 2022 | Azzurre | due brutti ko e addio agli Europei

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) Si sono disputati a Costanza, in Romania, le due sfide della fase a gironi del “FIBA 3×3 Europe Cup Qualifier”, torneo di qualificazione al Campionato Europeo che si giocherà a Graz (Austria) dal 9 all’11 settembre. Le, guidate da Agostino Origlio, erano inserite nella Pool B con Turchia e Romania. Ecco come è andata.che esordiscono contro la Turchia e che subito sono obbligate a rincorrere dopo il vantaggio iniziale per 2-0 per la Turchia, che gioca bene nonostante una fisicità poco atletica. Un canestro da oltre l’arco di Carangelo vale il vantaggio azzurro, ma la Turchia mette in difficoltà lesotto canestro. Italia che soffre la stazza possente, a dir poco, delle turche in difesa, commette troppi falli e Turchia che torna avanti di due punti. Un canestro da oltre l’arco vale il +4 e...