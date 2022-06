Baseball, Serie A 2022: Parma batte Nettuno nel big match, San Marino cade contro Collecchio. Ok Bologna e Torino (Di sabato 4 giugno 2022) Quattro le partite giocate nel venerdì di Serie A1, con il Baseball italiano in grado di regalare una notevole parte di spettacolo in virtù soprattutto del big match tra Parmaclima e Nettuno 1945, punto cardine di una serata passata tra mille emozioni. In particolare, sono i ducali a prevalere per 5-4 dopo una sfida davvero bella. Si comincia dal singolo di Flisi che spinge a casa Battioni, in seconda causa errore del terza base nettunense: è il 2° inning. Nel 4° Novoa tira fuori il solo homer del pari, solo per vedere la successiva volata di sacrificio di Battioni valere il 2-1. Nel 5° Nicola Garbella segna su balk, poi Giordani, nella ripresa successiva, sfrutta un lancio pazzo per il vantaggio laziale. Flisi sigla il 3-3 su un errore di Sellaroli che prolunga il match. Ancora Nicola ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Quattro le partite giocate nel venerdì diA1, con ilitaliano in grado di regalare una notevole parte di spettacolo in virtù soprattutto del bigtraclima e1945, punto cardine di una serata passata tra mille emozioni. In particolare, sono i ducali a prevalere per 5-4 dopo una sfida davvero bella. Si comincia dal singolo di Flisi che spinge a casa Battioni, in seconda causa errore del terza base nettunense: è il 2° inning. Nel 4° Novoa tira fuori il solo homer del pari, solo per vedere la successiva volata di sacrificio di Battioni valere il 2-1. Nel 5° Nicola Garbella segna su balk, poi Giordani, nella ripresa successiva, sfrutta un lancio pazzo per il vantaggio laziale. Flisi sigla il 3-3 su un errore di Sellaroli che prolunga il. Ancora Nicola ...

