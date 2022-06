Baggio | “Mia moglie l’ho conosciuta a 15 anni e il nostro segreto è… lei”

Advertising

Roberto Baggio: «A 15 anni io e Andreina scegliemmo i nomi dei figli. La mia è stata una carriera di sofferenza. «Non penso tornerei nel calcio. Il tempo passa veloce, la vita è fatta per fare le cose che ci piacciono»

Proprio in Argentina,si rifugiò dopo aver lasciato il calcio, nel 2004. Non vedeva l'ora di smettere... Le ultime partite "Uno strazio. Ero così a pezzi chemoglie veniva a darmi una ...moglie, che sapeva tutto, scendeva giù a darmi una mano e io mi attaccavo alla portiera". Diciotto anni dopo l'ultima partita però Robertoresta un calciatore famoso. "E la cosa mi rende ...L'ex Divin Codino ha parlato del rapporto con la sua Andreina, la donna della sua vita conosciuta in adolescenza. Con lei ha tre figli ...L'ex calciatore si è raccontato al Corriere della Sera: 'Dopo le partite avevo le ginocchia gonfie dal dolore'.