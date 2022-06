Avete mai visto la figlia di Antonella Clerici? Ecco Maelle: 13 anni e una montagna di ricci (Di sabato 4 giugno 2022) Antonella Clerici è finalmente in vacanza fino al prossimo Settembre e ha trovato il tempo di dedicarsi alla famiglia, e soprattutto alla figlia Maelle. Voi l’Avete mai vista? L’estate è alle porte e un’altra stagione televisiva sta terminando. Per ‘È sempre mezzogiorno’ è ora di chiudere i battenti per poi ritornare in autunno, a Settembre. Ciò significa che anche per la conduttrice del programma Antonella Clerici è ora di una meritata vacanza. L’ultima puntata del programma di Rai1 prima dell’estate è andata in onda proprio ieri, 3 Giugno, tra tante emozioni. Ovviamente a salutare tutti oltre alla Clerici sono stati anche il resto dei colleghi Rai Alberto Matano, Serena Bortone ed Eleonora Daniele. Finalmente ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 giugno 2022)è finalmente in vacanza fino al prossimo Settembre e ha trovato il tempo di dedicarsi alla famiglia, e soprattutto alla. Voi l’mai vista? L’estate è alle porte e un’altra stagione televisiva sta terminando. Per ‘È sempre mezzogiorno’ è ora di chiudere i battenti per poi ritornare in autunno, a Settembre. Ciò significa che anche per la conduttrice del programmaè ora di una meritata vacanza. L’ultima puntata del programma di Rai1 prima dell’estate è andata in onda proprio ieri, 3 Giugno, tra tante emozioni. Ovviamente a salutare tutti oltre allasono stati anche il resto dei colleghi Rai Alberto Matano, Serena Bortone ed Eleonora Daniele. Finalmente ...

Advertising

TV8it : Una @GiuliaSalemi93 così, non l'avete mai vista ?? Ma quanto si è impegnata per questo Lip Sync? Qualcosa ci dice ch… - oon_earth : Avete mai visto occhi più espressivi di quelli di Vegas? Ogni suo sguardo racconta qualcosa di inaspettato… - MarkRoccetti : RT @Bmassimiliano72: Draghi: l'Ucraina va ricostruita Subito lavori di ricostruzione. ? Ora faccio una banalissima domanda: Con quali ??… - Bmassimiliano72 : Draghi: l'Ucraina va ricostruita Subito lavori di ricostruzione. ? Ora faccio una banalissima domanda: Con quali… - TntAldoRaine : @ArtursPsy La domanda andrebbe fatta a killnet, per cosa state combattendo? Per una libertà che non avete mai avuto… -