Avete mai visto il nido d’amore di Lory del Santo e Marco Cucolo: veramente un posto da sogno (Di sabato 4 giugno 2022) Lory del Santo e Marco Cucolo fanno coppia fissa dal 2015, e nonostante la grande differenza d’età, sono una coppia solida ed affiatata. Ma sapete come è fatto il loro nido d’amore? Se non Avete mai dato un’occhiata al loro appartamento, preparatevi a restare a bocca aperto. La showgirl e il modello partenopeo Marco Cucolo abitano in una casa bellissima, sita nel cuore della capitale. Scopriamo dove si trova e com’è fatta. Lory-del-Santo-Marco-Cucolo-Altranotizia-(Fonte: Google)Ecco com’è la meravigliosa casa in cui vivono i due ex naufraghi Lory del Santo e Marco ... Leggi su altranotizia (Di sabato 4 giugno 2022)delfanno coppia fissa dal 2015, e nonostante la grande differenza d’età, sono una coppia solida ed affiatata. Ma sapete come è fatto il loro? Se nonmai dato un’occhiata al loro appartamento, preparatevi a restare a bocca aperto. La showgirl e il modello partenopeoabitano in una casa bellissima, sita nel cuore della capitale. Scopriamo dove si trova e com’è fatta.-del--Altranotizia-(Fonte: Google)Ecco com’è la meravigliosa casa in cui vivono i due ex naufraghidel...

Advertising

TV8it : Una @GiuliaSalemi93 così, non l'avete mai vista ?? Ma quanto si è impegnata per questo Lip Sync? Qualcosa ci dice ch… - carmeladeprisco : RT @sonogiorgia_: @RaiUno Avete mai sentito Pierdavide Carone cantare questa poesia in musica, autentico capolavoro del suo Maestro? Se sol… - alexebello_ : RT @per_il_aria: ma voi non avete mai pensato di voler assolutamente vedere l’espressione di cristiano dopo il “dici?!” di cosmary? E PER P… - 1GROSSI : RT @TheDocReQ3: Se davvero il papilloma fosse virale, avremmo una elevatissima incidenza di tumori OROFARINGEI. Ci avete mai pensato? Usare… - HOWLJlN : Avete mai visto Rkomi e Changbin nella stessa stanza? -