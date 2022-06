“Avanti un altro! Pure di sera” | ultimo appuntamento | ecco le anticipazioni

Leggi su 361magazine

(Di sabato 4 giugno 2022)undi, domenica 5 giugnoleDomenica 5 giugno, su Canale 5 in prime-time,con «undi». Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Nella puntata di domani, le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Nerd ed Extreme. A rappresentare le due squadre scenderanno in campo Alessio Guidi e Roger Garth. Tra gli ospiti che porranno alla fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci sarà Pucci. Sempre presenti il mitico salottino capitanato da Miss Claudia e ...