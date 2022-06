Atletica paralimpica, 26 Azzurri per il Grand Prix di Parigi (Di sabato 4 giugno 2022) A seguito della cancellazione del Mondiale di Kobe, lo staff tecnico nazionale di Atletica paralimpica ha optato per il World Para Athletics Grand Prix di Parigi come appuntamento internazionale dell’anno per la Nazionale Italiana. Dopo gli Italian Open di Jesolo, il circuito mondiale di meeting dedicato alla disciplina si trasferisce allo Stadio Charlety della capitale francese, sede della rassegna iridata del luglio 2023 e in attesa delle Paralimpiadi del 2024. Giovedì 9 e venerdì 10 giugno saranno 26 gli atleti (8 donne, 18 uomini) che vestiranno la maglia azzurra per la manifestazione che attende l’arrivo di 600 atleti paralimpici provenienti da 60 paesi del globo. Tra le otto donne convocate, focus sui 100 metri T63 con Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto che torneranno sotto i ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022) A seguito della cancellazione del Mondiale di Kobe, lo staff tecnico nazionale diha optato per il World Para Athleticsdicome appuntamento internazionale dell’anno per la Nazionale Italiana. Dopo gli Italian Open di Jesolo, il circuito mondiale di meeting dedicato alla disciplina si trasferisce allo Stadio Charlety della capitale francese, sede della rassegna iridata del luglio 2023 e in attesa delle Paralimpiadi del 2024. Giovedì 9 e venerdì 10 giugno saranno 26 gli atleti (8 donne, 18 uomini) che vestiranno la maglia azzurra per la manifestazione che attende l’arrivo di 600 atleti paralimpici provenienti da 60 paesi del globo. Tra le otto donne convocate, focus sui 100 metri T63 con Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto che torneranno sotto i ...

Advertising

Sevenpress : Atletica e Boccia paralimpica per la Sa.Spo. Cagliari - infoitcultura : Atletica e boccia paralimpica a Molfetta - Luca_Pelosi : RT @azzurridigloria: ?????#ATLETICA LEGGERA, #DIAMONDLEAGUE 2022????? A Eugene in @Diamond_League @smartinella di @FISPES @ItaliaTeam_it sta… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ?????#ATLETICA LEGGERA, #DIAMONDLEAGUE 2022????? A Eugene in @Diamond_League @smartinella di @FISPES @ItaliaTeam_it sta… - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ?????#ATLETICA LEGGERA, #DIAMONDLEAGUE 2022????? A Eugene in @Diamond_League @smartinella di @FISPES @ItaliaTeam_it sta… -