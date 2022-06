Asili nido, concluso l’ulteriore bando da 70 mln. Bianchi: “Abbiamo utilizzato tutte le risorse del PNRR” (Di sabato 4 giugno 2022) Si è concluso il 31 maggio l’ulteriore Avviso per gli Asili nido destinato ai Comuni delle Regioni del Mezzogiorno, con priorità per le Regioni BAsilicata, Molise e Sicilia, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per circa 70 mln residui. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 giugno 2022) Si èil 31 maggioAvviso per glidestinato ai Comuni delle Regioni del Mezzogiorno, con priorità per le Regioni Bcata, Molise e Sicilia, finanziato condel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per circa 70 mln residui. L'articolo .

Advertising

Agenparl : CS PNRR, concluso l’ulteriore bando da 70 mln per gli asili nido) - - cristinastag : “La risposta sono gli asili nido, dice Gentiloni. Poi: “a questa UE chiediamole molto. Il bilancio UE è un decimo… - umbertoliuzzo : RT @MMirella28: In piena guerra mondiale, Luisa Spagnoli, la donna che inventò i Baci Perugina, trasformò alcuni. Locali della sua azienda… - MMirella28 : In piena guerra mondiale, Luisa Spagnoli, la donna che inventò i Baci Perugina, trasformò alcuni. Locali della sua… - Cityrumors_it : Roseto, un bando per la gestione degli asili nido #asilonido #bandoasilo #rosetodegliabruzzi -