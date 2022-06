Ascolti TV | Venerdì 3 giugno 2022 DallArenaLucio domina 3 | 8 mln – 25 3% | male il ritorno di New Amsterdam 1 | 4 mln – 9 6% | Quarto Grado sale al 9 1%

(Di sabato 4 giugno 2022)Nella serata di ieri,, su Rai1ha conquistato 3.781.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 il debutto di New4 ha incollato davanti al video 1.408.000 spettatori con uno share del 9.6%. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.008.000 spettatori (5.7%) e N.C.I.S. Hawai’i a 752.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo ha raccolto 1.051.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Non succede, ma se succede… è seguito da 625.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.200.000 spettatori (9.1%). Su La7 Propaganda Live registra 574.000 spettatori pari al 4.6%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 373.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I ...

