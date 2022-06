Ascolti TV | Venerdì 3 giugno 2022. DallArenaLucio domina (3,8 mln – 25.3%), male il ritorno di New Amsterdam (1,4 mln – 9.6%), Quarto Grado sale al 9.1% (Di sabato 4 giugno 2022) DallArenaLucio Nella serata di ieri, Venerdì 3 giugno 2022, su Rai1 DallArenaLucio ha conquistato 3.781.000 spettatori pari al 25.3% di share (Ciao Lucio dalle 00:08 alle 00:36 a 1.664.000 e il 22.4%). Su Canale5 il debutto di New Amsterdam 4 ha incollato davanti al video 1.408.000 spettatori con uno share del 9.6% (primo episodio a 1.790.000 e il 10.2%, secondo episodio a 1.370.000 e l’8.6%, terzo episodio a 1.156.000 e il 10%). Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.008.000 spettatori (5.7%) e N.C.I.S. Hawai’i a 752.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo ha raccolto 1.051.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Non succede, ma se succede… è seguito da 625.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.200.000 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 giugno 2022)Nella serata di ieri,, su Rai1ha conquistato 3.781.000 spettatori pari al 25.3% di share (Ciao Lucio dalle 00:08 alle 00:36 a 1.664.000 e il 22.4%). Su Canale5 il debutto di New4 ha incollato davanti al video 1.408.000 spettatori con uno share del 9.6% (primo episodio a 1.790.000 e il 10.2%, secondo episodio a 1.370.000 e l’8.6%, terzo episodio a 1.156.000 e il 10%). Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.008.000 spettatori (5.7%) e N.C.I.S. Hawai’i a 752.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo ha raccolto 1.051.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Non succede, ma se succede… è seguito da 625.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.200.000 ...

