Ascolti tv, grandi numeri per DallArenaLucio Rai 1 vola. Male New Amsterdam (Di sabato 4 giugno 2022) Nulla da fare per la serie americana che tanto ha appassionato il pubblico statunitense. Non si erano registrati numeri alti nelle prime tre stagioni e anche la prima puntata di New Amsterdam 4 non lascia il segno, anzi. Nella gara agli Ascolti della prima serata del 3 giugno 2022, è Rai 1 a dominare con la bellissima ed emozionante serata dedicata a Lucio Dalla. Un vero e proprio tributo, una festa tra amici, come sicuramente avrebbe fatto piacere al grande artista ricordato da tutti i musicisti e cantanti che lo hanno incontrato sulla loro strada. Ottimi gli Ascolti per DallArenaLucio con Carlo Conti e Fiorella Mannoia e con tantissimi Big della musica italiana che hanno cantato i meravigliosi brani di Lucio Dalla. Canale 5 sotto il 10% di share, stessa media di rete 4. Non proprio un risultato ...

