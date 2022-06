"Arrivano?". E la Regina Elisabetta gela il nipotino Louis, "come gli ha risposto": la bomba dell'esperto di labiale (Di sabato 4 giugno 2022) Nel primo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di platino della Regina, la famiglia reale affacciata al balcone di Buckingham Palace ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. Un momento in particolare ha incuriosito la folla: uno scambio di battute tra Elisabetta e il terzogenito di William e Kate, il principino Louis, 4 anni. Jeremy Freeman, un esperto di lettura del labiale sentito dal Mirror, fa sapere cosa si sarebbero detti i due. Pare che tutto sia partito dal piccolo, che avrebbe fatto una domanda alla bisnonna con una certa insistenza. "Arrivano le frecce rosse?": avrebbe chiesto Louis alla Sovrana, riferendosi alla squadriglia acrobatica della Royal Air Force che ha dato spettacolo ieri. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Nel primo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di platino, la famiglia reale affacciata al balcone di Buckingham Palace ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. Un momento in particolare ha incuriosito la folla: uno scambio di battute trae il terzogenito di William e Kate, il principino, 4 anni. Jeremy Freeman, undi lettura delsentito dal Mirror, fa sapere cosa si sarebbero detti i due. Pare che tutto sia partito dal piccolo, che avrebbe fatto una domanda alla bisnonna con una certa insistenza. "le frecce rosse?": avrebbe chiestoalla Sovrana, riferendosi alla squadriglia acrobaticaa Royal Air Force che ha dato spettacolo ieri. ...

