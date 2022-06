Anniversario di Tienanmen | Pechino blindata | vietate le veglie e Hong Kong

Advertising

RaiNews : L'anniversario del massacro di piazza Tienanmen (4 giugno 1989) - repubblica : Hong Kong, niente messe per l'anniversario del massacro di Tienanmen. Anche pregare diventa pericoloso… - LailaSimoncelli : RT @RaiNews: L'anniversario del massacro di piazza Tienanmen (4 giugno 1989) - pant012 : RT @RaiNews: L'anniversario del massacro di piazza Tienanmen (4 giugno 1989) - bbeghella : RT @RaiNews: L'anniversario del massacro di piazza Tienanmen (4 giugno 1989) -

Era il 4 giugno 1989 quando il regime comunista cinese inviò carri armati e truppe per reprimere i manifestanti pacifici che avevano occupato per settimane l'iconica Piazzaper chiedere un cambiamento politico e la fine della corruzione. Trentatré anni dopo si celebra quel giorno, ma in Cina non è prevista alcuna commemorazione pubblica. Così anche a Hong Kong ...... un tempo sede di veglie annuali per commemorare la repressione cinese di, alla vigilia del 33esimodel massacro avvenuto nel 1989, quando i soldati spararono sui manifestanti ...Nessuna commemorazione pubblica è prevista in Cina oggi per l’anniversario della repressione di piazza ... hanno fatto tutto il possibile per cancellare dalla memoria i fatti di Tienanmen. L’anno ...HONG KONG - Niente commemorazioni pubbliche a Hong Kong per il 33esimo anniversario della sanguinosa repressione in piazza Tienanmen. I cittadini dell'ex colonia britannica sono stati costretti a ...