Anniversario di Tienanmen: a Hong Kong vietate le veglie (Di sabato 4 giugno 2022) In Cina saranno vietate le commemorazioni pubbliche per l'Anniversario della sanguinosa repressione di piazza Tienanmen. Anche a Hong Kong saranno vietate le veglie. La comunità internazionale critica la decisione del governo cinese. Anniversario di Tienanmen: vietate le commemorazioni? Anche il 33° Anniversario della sanguinosa repressione di piazza Tienanmen non sarà caratterizzato da nessuna commorazione pubblica

RaiNews : L'anniversario del massacro di piazza Tienanmen (4 giugno 1989) - repubblica : Hong Kong, niente messe per l'anniversario del massacro di Tienanmen. Anche pregare diventa pericoloso… - Billa42_ : Anniversario di Tienanmen: a Hong Kong vietate le veglie - NikoJedi : RT @MaestroSMorra: Per non dimenticare mai! Oggi è il 33° anniversario di Piazza Tienanmen ma in Cina il solo parlarne è considerato un tab… - Agricolturabio1 : RT @AngelaAngelmi: Anniversario di Tienanmen, Pechino blindata. E a Hong Kong vietate le veglie degli studenti -