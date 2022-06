Android Auto arriva alla versione 7.8 beta e introduce un misterioso test (Di sabato 4 giugno 2022) Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare alle varie funzionalità che ha in progetto di introdurre in Android Auto L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 4 giugno 2022) Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare alle varie funzionalità che ha in progetto di introdurre inL'articolo proviene da Tutto

Advertising

TuttoAndroid : Android Auto arriva alla versione 7.8 beta e introduce un misterioso test - lillydessi : Addio Android Auto per smartphone: avete ricevuto il messaggio per la sua fine? - Androidworld - lillydessi : Addio Android Auto per smartphone: avete ricevuto il messaggio per la sua fine? - Androidworld… - Tech4D_ : Google, quante novità: addio app Android Auto e arriva Automotive OS 12L - infoitscienza : Addio Android Auto per smartphone: avete ricevuto il messaggio per la sua fine? -