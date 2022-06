Anche la Spagna in allarme: la rottura tra la Ue e la Russia può sottrarre quasi 29 miliardi di euro (Di sabato 4 giugno 2022) (ITALPRESS) – Il divorzio economico e politico tra la Russia e l’europa si avvia a diventare uno dei più costosi della storia per entrambe le parti e potrebbe portare alla stagnazione o addirittura alla contrazione di alcune delle maggiori economie dell’euro. La Spagna non sarebbe immune a questa situazione. Nel caso più estremo, un’ipotetica chiusura totale degli scambi commerciali tra Russia e Ue potrebbe sottrarre fino al 2,4% del PIL spagnolo, secondo le simulazioni effettuate dalla Banca di Spagna. In altre parole, il prodotto interno lordo spagnolo si contrarrebbe di oltre 28,9 miliardi di euro, riducendo a meno della metà le previsioni di crescita previste per la Spagna da Bruxelles (4%), dal governo spagnolo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) (ITALPRESS) – Il divorzio economico e politico tra lae l’pa si avvia a diventare uno dei più costosi della storia per entrambe le parti e potrebbe portare alla stagnazione o addirittura alla contrazione di alcune delle maggiori economie dell’. Lanon sarebbe immune a questa situazione. Nel caso più estremo, un’ipotetica chiusura totale degli scambi commerciali trae Ue potrebbefino al 2,4% del PIL spagnolo, secondo le simulazioni effettuate dalla Banca di. In altre parole, il prodotto interno lordo spagnolo si contrarrebbe di oltre 28,9di, riducendo a meno della metà le previsioni di crescita previste per lada Bruxelles (4%), dal governo spagnolo ...

Advertising

SecolodItalia1 : Anche la Spagna in allarme: la rottura tra la Ue e la Russia può sottrarre quasi 29 miliardi di euro… - tigrelt : RT @CanzianiAngelo: @Cartabellotta @RobertoBurioni ?? ???? Anche in Spagna il numero delle morti per 'malore improvviso', infarto ed ictus, ha… - MercurioPsi : @CurlyBB @eugenio_patane @vigilidelfuoco il gabbiotto all'ingresso spesso crea intralcio in entrata/uscita. Inoltre… - MarcoBa57378939 : RT @CanzianiAngelo: @realDonadelLuca ?? ???? Anche in Spagna il numero delle morti per 'malore improvviso', infarto ed ictus, ha subito un aum… - CanzianiAngelo : @realDonadelLuca ?? ???? Anche in Spagna il numero delle morti per 'malore improvviso', infarto ed ictus, ha subito un… -