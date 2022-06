Altro che Putin. In Italia si muove (e dissolve) il partito del gas (Di sabato 4 giugno 2022) Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 pareva il padrone dell’Italia con percentuali da capogiro nei sondaggi. Due anni e mezzo dopo è il paria che nessuno vuole incontrare, neppure i suoi fedelissimi. Matteo Salvini, leader (chissà per quanto ancora) della Lega pare durato lo spazio di un mattino, il tempo di una canzone per l’estate. Ha fatto molti errori per arrivare qui, ma uno davvero principale: essersi accostato troppo al calore del fuoco russo, che gli ha sciolto la cera delle ali e lo ha fatto precipitare. La sua parabola è il ritorno del “fattore K” nella politica nostrana. La Prima repubblica era dominata e condizionata dal fattore K, un veto informale ma sostanziale a governare per i partiti troppo vicini a Mosca, cioè per il Pci. A questo corrispondeva un blocco di fatto anche per il Msi, sospettato per essere troppo vicino al passato regime ... Leggi su formiche (Di sabato 4 giugno 2022) Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 pareva il padrone dell’con percentuali da capogiro nei sondaggi. Due anni e mezzo dopo è il paria che nessuno vuole incontrare, neppure i suoi fedelissimi. Matteo Salvini, leader (chissà per quanto ancora) della Lega pare durato lo spazio di un mattino, il tempo di una canzone per l’estate. Ha fatto molti errori per arrivare qui, ma uno davvero principale: essersi accostato troppo al calore del fuoco russo, che gli ha sciolto la cera delle ali e lo ha fatto precipitare. La sua parabola è il ritorno del “fattore K” nella politica nostrana. La Prima repubblica era dominata e condizionata dal fattore K, un veto informale ma sostanziale a governare per i partiti troppo vicini a Mosca, cioè per il Pci. A questo corrispondeva un blocco di fatto anche per il Msi, sospettato per essere troppo vicino al passato regime ...

