All'Italia non basta gol Pellegrini per battere la Germania, 1-1 (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Non basta un gol di Pellegrini all'Italia per battere la Germania al Dall'Ara. È Kimmich a fissare sull'1-1 il risultato della partita d'esordio nel Gruppo 3 di Nations League che vede sorprendentemente l'Ungheria in testa. L'umiliazione di Wembley con l'Argentina accelera il piano di rivoluzione, Mancini conferma solo Donnarumma dal 1' e lancia Frattesi. Sono solo cinque invece i reduci dell'Europeo in campo: oltre al portiere, spazio anche a Florenzi, Acerbi, Bastoni e Cristante. Tutto nuovo il tridente d'attacco con Pellegrini e Politano ai lati di Scamacca. Poche occasioni nel corso della prima mezz'ora con il pubblico del Dall'Ara che si infiamma per un doppio tunnel di Pellegrini su Kimmich e Goretzka e poco altro. Al 35' la prima grande occasione degli ... Leggi su agi (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Nonun gol diall'perlaal Dall'Ara. È Kimmich a fissare sull'1-1 il risultato della partita d'esordio nel Gruppo 3 di Nations League che vede sorprendentemente l'Ungheria in testa. L'umiliazione di Wembley con l'Argentina accelera il piano di rivoluzione, Mancini conferma solo Donnarumma dal 1' e lancia Frattesi. Sono solo cinque invece i reduci dell'Europeo in campo: oltre al portiere, spazio anche a Florenzi, Acerbi, Bastoni e Cristante. Tutto nuovo il tridente d'attacco cone Politano ai lati di Scamacca. Poche occasioni nel corso della prima mezz'ora con il pubblico del Dall'Ara che si infiamma per un doppio tunnel disu Kimmich e Goretzka e poco altro. Al 35' la prima grande occasione degli ...

Advertising

matteosalvinimi : Perché la guerra non duri altri 100 giorni io lavoro per la Pace, il dialogo, il cessate il fuoco e il disarmo. Non… - luigidimaio : Ho sentito il collega @DmytroKuleba. Ribadito pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina, confermato supporto a popolaz… - pdnetwork : Più di 5 milioni di persone in Italia vivono con uno stipendio inferiore a 10mila euro all’anno. Contro il… - BabaJaga_JW : RT @Ste_Mazzu: La Germania vota l'aumento del salario minimo a 12 euro: occorre specificare che sono all'ora e non al giorno, altrimenti mo… - magicaGrmente22 : RT @Beaoh11: «L’attacco di Mosca all’Italia: Rapporti rovinati Ora si temono rivelazioni sulla “moralità dei politici”». Propongo una veg… -