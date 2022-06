Allerona diventa ' Alè Roma' | multa al tifoso che ha modificato il cartello stradale

Advertising

L'uomo, un residente di 40 anni, è stato identificato dai carabinieri e costretto a pagare una sanzione ...... con del nastro adesivo, il cartello posto all'inizio del centro abitato del suo paese, modificando la scritta '' in 'ale' Roma'. L'atto di goliardia non era passato inosservato all'interno ...Allerona (Terni), 4 giugno 2022 - Succede che l'entusiasmo per la vittoria della squadra del cuore si trasformi in un illecito. Costerà infatti 41 euro di sanzione amministrativa, oltre alle spese per ...La Roma vince la Conference League e l'entusiasmo dei tifosi è talmente travolgente che un cittadino di Allerona, comune nell'Orvietano, ha modificato con il nastro adesivo un cartello posto all'inizi ...