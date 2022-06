Allarme caldo, domani bollino rosso per Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Allerta caldo domani per 5 città: Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Per questi capoluoghi, il ministero della Salute, precede il bollino rosso (livello tre), il massimo dell’allerta per l’afa: “Condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, riporta il bollettino del caldo del ministero della Salute. bollino arancione, sempre domani, con livello di allerta due per: Latina, Palermo e Catania. Il bollino arancione indica “condizioni meteorologiche che ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Allertaper 5 città:. Per questi capoluoghi, il ministero della Salute, precede il(livello tre), il massimo dell’allerta per l’afa: “Condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, riporta il bollettino deldel ministero della Salute.arancione, sempre, con livello di allerta due per: Latina, Palermo e Catania. Ilarancione indica “condizioni meteorologiche che ...

