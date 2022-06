Alfonso Signorini la pensa sempre, dedica infuocata: “Mi manchi!”, scoppia l’amore dopo lo scontro (Di sabato 4 giugno 2022) Torna il sereno dopo la tempesta: Alfonso Signorini riceve una dichiarazione d’affetto del tutto inaspettata da un’ex del GF Vip. Alfonso Signorini (fonte youtube)Il conduttore Alfonso Signorini è uno delle personalità di rilievo di Mediaset, irrimediabilmente ormai associato al format “GF Vip”. Il noto giornalista ha retto il timone del reality nell’edizione più lunga della storia, conclusasi solo qualche mese fa. Il programma ha visto trionfare la timida Jessica Selassiè, considerata dagli spettatori come la garbata ragazza della porta accanto. La vincitrice del “GF Vip” è approdata in prima serata assieme alle sorelle Clarissa e Lulù: proprio quest’ultima ha inviato una missiva affettuosa ad Alfonso Signorini, ... Leggi su ck12 (Di sabato 4 giugno 2022) Torna il serenola tempesta:riceve una dichiarazione d’affetto del tutto inaspettata da un’ex del GF Vip.(fonte youtube)Il conduttoreè uno delle personalità di rilievo di Mediaset, irrimediabilmente ormai associato al format “GF Vip”. Il noto giornalista ha retto il timone del reality nell’edizione più lunga della storia, conclusasi solo qualche mese fa. Il programma ha visto trionfare la timida Jessica Selassiè, considerata dagli spettatori come la garbata ragazza della porta accanto. La vincitrice del “GF Vip” è approdata in prima serata assieme alle sorelle Clarissa e Lulù: proprio quest’ultima ha inviato una missiva affettuosa ad, ...

