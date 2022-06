Alessandro Iannoni nuovo tronista di Uomini e Donne? Il figlio di Carmen Di Pietro commenta l’indiscrezione – VIDEO

(Di sabato 4 giugno 2022), dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi per dedicarsi all’università, da Roma fa il tifo per mammaDi. Intervistato da Casa Chi, l’ex naufrago ha svelato la più grande paura di sua madre.di? Il suo commento La paura di mia mamma rispetto alle altre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo aver abbandonato il reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza,ha concesso un'intervista a Casa Chi. L'ex naufrago non appena il giornalista Valerio Palmieri gli ha chiesto: 'La paura di tua mamma rispetto alle altre donne è perchè non si fida ...: dopo l'Isola dei Famosi arriva Uomini e Donne Dopo l'avventura all' Isola dei Famosi 2022 e il grande successo riscosso, il pubblico si chiede se, figlio di ... Alessandro Iannoni: “A casa sveglia alle 6, pranzo alle 11 e cena alle 17, mamma è inflessibile” Potrebbe presto scattare il flirt tra Luca Daffrè e Marialaura De Vitis all’Isola dei famosi. Dopo avere manifestato il suo interesse – non ricambiato – per Alessandro Iannoni, la naufraga ha cambiato ...Dopo aver abbandonato il reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, Alessandro Iannoni ha concesso un’intervista a Casa Chi. L’ex naufrago non appena il giornalista Valerio Palmieri gli ha ...