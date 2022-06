Albero cade e danneggia uno stand del lungotevere (FOTO) (Di sabato 4 giugno 2022) Momenti di apprensione questa mattina a causa della caduta di un ramo e parte di un Albero sulla golena del fiume Tevere. Sul posto per mettere in sicurezza l’area è tempestivamente giunta la Polizia Locale. Leggi anche: Maltempo a Roma: cade un Albero e colpisce 3 donne, una è grave (FOTO) Albero caduto in via Triboniano: cosa è successo Come anticipato, questa mattina intorno alle 4.30 la Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta per la caduta di un ramo e di un pezzo di tronco in Via Triboniano, lato Castel Sant’Angelo. Qui una parte del platano è precipitata sulla banchina del fiume Tevere, occupando una vasta area della riva destra e una parte è invece caduta su di uno stand, danneggiandone la copertura e l’intelaiatura in ferro. L’intervento dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) Momenti di apprensione questa mattina a causa della caduta di un ramo e parte di unsulla golena del fiume Tevere. Sul posto per mettere in sicurezza l’area è tempestivamente giunta la Polizia Locale. Leggi anche: Maltempo a Roma:une colpisce 3 donne, una è grave (caduto in via Triboniano: cosa è successo Come anticipato, questa mattina intorno alle 4.30 la Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta per la caduta di un ramo e di un pezzo di tronco in Via Triboniano, lato Castel Sant’Angelo. Qui una parte del platano è precipitata sulla banchina del fiume Tevere, occupando una vasta area della riva destra e una parte è invece caduta su di unondone la copertura e l’intelaiatura in ferro. L’intervento dei ...

Advertising

CorriereCitta : Albero cade e danneggia uno stand del lungotevere (FOTO) - Nik41833987 : @mariolavia @CanciAbo @La7tv Come ho detto varie volte, la mela solitamente non cade lontana dall'albero, ma talvolta c'è vento... forte. - giuliamistyeyed : Io in treno per andare a vedere i mychem e mia madre sul balcone di casa che guarda il concerto di fine anno della… - nergjoni : @ScudieriManuela @anrinaldi @Caterin10940598 @a_meluzzi Il frutto non cade mai molto lontano dal albero. - ViviCastellanaG : Tragedia sfiorata - Cade un albero in piazza Garibaldi -