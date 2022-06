Al via la seconda edizione del MAP Festival a Taranto, tra musica e architettura (Di sabato 4 giugno 2022) Tutto è pronto per la seconda edizione del MAP Festival a Taranto. musica, architettura e parallelismi risplenderanno nella splendida città pugliese dal 7 al 18 giugno 2022. Si va dall’invasione musicale dell’Isola di San Pietro che, per la prima volta nella storia della città di Taranto, ospiterà una drum session all’archistar internazionale Franco Purini. Ma i DNA dei Deproducers e John Rutter, uno dei più importanti compositori viventi di musica corale e sacra. L’innovativo progetto si concretizza in una sorta di transmedialità culturale che avvicinerà il visitatore al patrimonio musicale, artistico e paesaggistico nelle sue declinazioni più varie. Oltre dieci appuntamenti al MAP Festival ... Leggi su velvetmag (Di sabato 4 giugno 2022) Tutto è pronto per ladel MAPe parallelismi risplenderanno nella splendida città pugliese dal 7 al 18 giugno 2022. Si va dall’invasionele dell’Isola di San Pietro che, per la prima volta nella storia della città di, ospiterà una drum session all’archistar internazionale Franco Purini. Ma i DNA dei Deproducers e John Rutter, uno dei più importanti compositori viventi dicorale e sacra. L’innovativo progetto si concretizza in una sorta di transmedialità culturale che avvicinerà il visitatore al patrimoniole, artistico e paesaggistico nelle sue declinazioni più varie. Oltre dieci appuntamenti al MAP...

