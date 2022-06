"Al momento forse no...". Roberto Mancini, il crollo in conferenza stampa: la fine di tutto? (Di sabato 4 giugno 2022) Per l'Italia di Roberto Mancini il momento è drammatico. Non solo la mancata qualificazione ai mondiali, ma anche l'umiliazione subita a Wembley contro l'Argentina, un secco 3-0 nello stadio in cui soltanto l'estate scorsa vincevamo il titolo Europeo. Già, le cose cambiano in fretta. Il ciclo azzurro sembra essersi concluso, anche se il Ct ha scelto di tentare in prima persona la rifondazione. Eppure, soprattutto dopo la partita con l'Argentina, i dubbi crescono. E parecchio. E il fatto che il Mancio sia tormentato dai dubbi lo confermano le sue parole in conferenza stampa, prima del match contro la Germania di questa sera, sabato 4 giugno. "Il nuovo ciclo inizia domani", ha premesso il Commissario tecnico, riferendosi anche al ritiro dall'azzurro di Giorgio Chiellini. Dunque, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Per l'Italia diilè drammatico. Non solo la mancata qualificazione ai mondiali, ma anche l'umiliazione subita a Wembley contro l'Argentina, un secco 3-0 nello stadio in cui soltanto l'estate scorsa vincevamo il titolo Europeo. Già, le cose cambiano in fretta. Il ciclo azzurro sembra essersi concluso, anche se il Ct ha scelto di tentare in prima persona la rifondazione. Eppure, sopratdopo la partita con l'Argentina, i dubbi crescono. E parecchio. E il fatto che il Mancio sia tormentato dai dubbi lo confermano le sue parole in, prima del match contro la Germania di questa sera, sabato 4 giugno. "Il nuovo ciclo inizia domani", ha premesso il Commissario tecnico, riferendosi anche al ritiro dall'azzurro di Giorgio Chiellini. Dunque, ...

