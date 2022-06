"A volte i miracoli...". Mondiali, la frase della madre di Roberto Mancini scatena un tam-tam impazzito (Di sabato 4 giugno 2022) È difficile fare i conti con l'eliminazione cocente che abbiamo subito a marzo, a Palermo e contro la Macedonia del Nord, costata l'ingresso ai prossimi Mondiali in Qatar. Per un assenza che bissa il traguardo negativo di quattro anni prima a San Siro, quando con un mesto 0-0, la Nazionale, allora allenata da Gian Piero Ventura, uscì nei playoff contro la Svezia. Tra le 32 squadre qualificate non ci saremo noi, nonostante negli ultimi tempi voci fantomatiche su possibili ripescaggi continuino a farsi largo. L'ultima l'ha accesa Roberto Mancini, speranze già spente pochi giorni fa dal membro della Fifa, Evelina Christillin. La madre del Mancio: “Ripescaggio? A volte i miracoli succedono” Ora ci si mette anche la mamma di Mancini, Marianna Puolo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) È difficile fare i conti con l'eliminazione cocente che abbiamo subito a marzo, a Palermo e contro la Macedonia del Nord, costata l'ingresso ai prossimiin Qatar. Per un assenza che bissa il traguardo negativo di quattro anni prima a San Siro, quando con un mesto 0-0, la Nazionale, allora allenata da Gian Piero Ventura, uscì nei playoff contro la Svezia. Tra le 32 squadre qualificate non ci saremo noi, nonostante negli ultimi tempi voci fantomatiche su possibili ripescaggi continuino a farsi largo. L'ultima l'ha accesa, speranze già spente pochi giorni fa dal membroFifa, Evelina Christillin. Ladel Mancio: “Ripescaggio? Asuccedono” Ora ci si mette anche la mamma di, Marianna Puolo, ...

Advertising

libero38 : ma san gennaro a volte fa miracoli non ti preoccupare compro io la luna per te e nessuno ci vede - fabio_trinca_1 : Sono stato calunniato molte volte nella vita. Sono un tipo strano e allora cercano sempre di farmi passare per quel… - 8raider2 : @StefanoLagna @TriathBlade Di maratone non me ne intendo neanche un po', ma avere un obbiettivo (realistico) fà mir… - pojetti : @marcolatini19 @gualtierieurope @eugenio_patane I vigili romani non sono mai dove dovrebbero essere. Loro fanno sol… - SoniaSamoggia : Comunque i miracoli alle volte avvengono! Certo però che mi mettono in ansia anche gli scenari nuovi e senza Putin! -