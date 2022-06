A Roberta Marzani il bronzo a squadre nei campionati italiani di spada

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 giugno 2022)regala il secondo podio tricolore alla scherma bergamasca. La 25enne orobica si è infatti aggiudicata ilaiin corso a Courmayeur sfiorando la finale nella prova adifemminile. Reduce dall’eliminazione precoce nella gara individuale,ha saputo riscattarsi con la maglia dell’Esercito vincendo per 45-28 il match valido per i quarti di finale con la Scherma Treviso. Schierata insieme a Mara Navarria, Nicol Foietta e Sara Maria Kowalczyk, la schermitrice bergamasca ha provato a difendere il titolo un anno fa mancando per un soffio l’accesso alla sfida per l’oro. Il quartetto dell’Esercito si è infatti dovuto arrendere per 27-26 all’Aeronautica Militare accontentandosi della finale per il ...