A Ragusa sulla perdurante chiusura della Pediatria | attacco molto duro di Firrincieli

(Di sabato 4 giugno 2022)– La polemica di questo fine settimana, a, tra forze politiche di opposizione ed amministrazione e maggioranza, non riguarda un fatto amministrativo che veda il Comune direttamente interessato ma un argomento che non dipende una volta tanto dal governo cittadino. Parliamo del crescere del malcontento dei cittadini per la mancata riapertura del reparto didell’ospedale Giovanni Paolo II°, chiuso ormai da mesi e mesi e che ha visto anche una petizione con relativa raccolta di firme lanciatapiattaforma change.org. Una dichiarazione del presidente del consiglio comunale Fabrizio Ilardo che definisce “inaccettabile” la mancata riapertura del reparto ha dato occasione per unda parte del capogruppo 5 stelle in consiglio comunale, Sergio ...

Advertising

quotidianodirg : #Ragusa – La polemica di questo fine settimana, a Ragusa, tra forze politiche di opposizione ed amministrazione e m… - CostanzoDV : Se qualcuno avesse ancora dubbi sulla necessità di una seria riforma del sistema giudiziario. - infoitinterno : Un morto nell'incidente stradale sulla Messina Catania. Coinvolta una famiglia di Ragusa - palermo24h : Un morto in incidente sulla Messina-Catania. Tre ragusani feriti Ragusa - infoitinterno : Un morto in incidente sulla Messina-Catania. Tre ragusani feriti Ragusa -

Today.it

...ha realizzato la doppietta promozione in A1 e Coppa Italia di A2 in questa stagione ed è stato attento alla proposta di. Il tecnico, 64 anni, è pronto per una sfida ancora più ambiziosa...I 2 bambini erano seduti sullo scalino della porta di casa quando l'auto piombòvia a tutta velocità e li travolse, non concedendogli scampo. Simone morì pochi giorni dopo il cuginetto Alessio, ... Scomparsa - Il caso Ragusa: stasera su Nove un documentario sull’omicidio della donna In 240 in acqua, un record. Vince Orazio Ragusa, dell'Unione nuoto Friuli. Fra le donne grande prova di Sofia Bergamini del CUS Udine. E' l'unica mezzo fondo italiana che si disputa in laguna ...Scomparsa - Il caso Ragusa nella prima serata di oggi 4 giugno, sul Nove, la ricostruzione di uno dei casi che ha diviso l'opinione pubblica.