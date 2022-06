A 83 anni un giapponese attraversa il Pacifico in solitaria | nuovo record

(Di sabato 4 giugno 2022) Si chiama Kenichi Horie ed è abituato a queste sfide; la prima, sempre in, ma con rotta contraria, 60fa. Ora la traversata di 8.500 chilometri senza soste e in poco più di due ...

Advertising

PaeseRoma : La persona più anziana ad aver attraversato il Pacifico è un uomo giapponese di 83 anni - _irontae_ : RT @JEREMIAHVLSK: oggi 8 anni dal debutto giapponese dei bangtan e mi si scalda il cuore leggere come nelle loro letterine ringraziano semp… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Kenichi Horie, 83enne giapponese, è la persona più anziana al mondo ad aver realizzato la traversata… - Enzo91264807 : RT @MediasetTgcom24: A 83 anni un giapponese attraversa il Pacifico e stabilisce il nuovo record #giappone - elisaz1985 : RT @JEREMIAHVLSK: oggi 8 anni dal debutto giapponese dei bangtan e mi si scalda il cuore leggere come nelle loro letterine ringraziano semp… -

TGCOM

Si chiama Kenichi Horie ed è abituato a queste sfide; la prima, sempre in solitaria, ma con rotta contraria, 60fa. Ora la traversata di 8.500 chilometri senza soste e in poco più di due ...... secondo il format che è utilizzato in MotoGp ormai da diversi. DIRETTA MOTOGP, LE PROVE ... Anche la casasi trova a un punto di non ritorno, con Marc Marquez che difficilmente tornerà ... A 83 anni un giapponese attraversa il Pacifico e stabilisce il nuovo record Si chiama Kenichi Horie ed è abituato a queste sfide; la prima, sempre in solitaria, ma con rotta contraria, 60 anni fa. Ora la traversata di 8.500 chilometri senza soste e in poco più di due mesi ...C’è la grande sfida della pietra naturale, ci sono i riferimenti a quelle tensioni che da anni caratterizzano il ... Australia, Giappone. «Il marmo è unico al mondo, è il pittore che dipinge ...