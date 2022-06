365 giorni con Maria: 4 giugno | Quel voto alla Madonna del Divino Amore salva la città di Roma (Di sabato 4 giugno 2022) Il culto alla Madonna del Divino Amore è legato non solo a un miracolo antico ma altresì a uno più moderno. Esprime un rapporto profondo e intenso che intercorre tra la Vergine e i Romani. L’importante culto vede le origini di questa devozione rimandate all’antico dipinto raffigurante la Vergine che tiene in grembo Gesù Bambino. L'articolo 365 giorni con Maria: 4 giugno Quel voto alla Madonna del Divino Amore salva la città di Roma proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 4 giugno 2022) Il cultodelè legato non solo a un miracolo antico ma altresì a uno più moderno. Esprime un rapporto profondo e intenso che intercorre tra la Vergine e ini. L’importante culto vede le origini di questa devozione rimandate all’antico dipinto raffigurante la Vergine che tiene in grembo Gesù Bambino. L'articolo 365con: 4delladiproviene da La Luce di

