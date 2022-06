Advertising

Rvaticanaitalia : Le forze russe controllano attualmente 'circa il 20%' del territorio ucraino, ovvero quasi 125.000 chilometri quadr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze di Kiev stanno perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno, ha detto il presidente ucraino Volody… - Billa42_ : Zelensky: le forze russe controllano un quinto dell’Ucraina - FirenzePost : Zelensky: “Le forze ucraine resistono a Severodonetsk. Grazie agli Usa per le nuove armi” - Emanuel38133305 : RT @My_Salute: Il presidente Volodymyr Zelensky, in un'intervista a Wired, ha detto che l'Ucraina ha ora diversi tipi di truppe: la difesa… -

il 100esimo giorno di guerra in Ucraina. Lerusse hanno occupato ormai il 20% del territorio ucraino, mentre nell'est del Paese si contano ... Il presidente Volodymyr, intervenendo al ...Il drammatico appello disulla guerra Ma lemilitari di Polizia devono concorrere anche alla difesa integrata del territorio; in particolare, la sua componente aviotrasportata, ...Si combatte a Severodonetsk, dove l’80% della città sarebbe già in mano alle forze russe. “Abbiamo avuto un certo successo nelle battaglie di Severodonetsk ma è troppo presto per dirlo”, ha detto ...Il leader ucraino, riferiscono i media locali, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la promessa di nuove armi e ha detto di "aspettarsi buone notizie" sulle forniture "anche da ...