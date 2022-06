Zelensky dice che il 20% dell’Ucraina è occupato dalla Russia (Di venerdì 3 giugno 2022) Alla faccia dell’operazione “speciale” di “liberazione del Donbass”: la Russia controlla attualmente il 20 percento dei territori dell’Ucraina. A rivelarlo è Volodymyr Zelensky in videocollegamento con il Parlamento del Lussemburgo. Citato dall’agenzia di stampa Unian, il presidente ucraino ha aggiunto che si tratta di “quasi 125.000 chilometri quadrati sotto il controllo degli occupanti. Questo è molto di più dell’area di tutti i paesi del Benelux messi insieme”. Sono 2.603 gli insediamenti che “devono essere liberati dalle forze russe”, mentre dalla primavera del 2014 (anno della guerra di Crimea) al 24 febbraio 2022, sono stati uccisi più di 14 mila ucraini, “più di 1,5 milioni di persone sono diventate sfollati con il controllo di 43 mila km quadrati dell’Ucraina da parte dell’esercito russo”. La ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Alla faccia dell’operazione “speciale” di “liberazione del Donbass”: lacontrolla attualmente il 20 percento dei territori. A rivelarlo è Volodymyrin videocollegamento con il Parlamento del Lussemburgo. Citato dall’agenzia di stampa Unian, il presidente ucraino ha aggiunto che si tratta di “quasi 125.000 chilometri quadrati sotto il controllo degli occupanti. Questo è molto di più dell’area di tutti i paesi del Benelux messi insieme”. Sono 2.603 gli insediamenti che “devono essere liberati dalle forze russe”, mentreprimavera del 2014 (anno della guerra di Crimea) al 24 febbraio 2022, sono stati uccisi più di 14 mila ucraini, “più di 1,5 milioni di persone sono diventate sfollati con il controllo di 43 mila km quadratida parte dell’esercito russo”. La ...

Advertising

Paola06102138 : RT @todorov_denis: Vedo che nei talk show italiani ancora non hanno capito niente: i russi non prendono in considerazione Zelensky perché o… - rassegnally : #UkraineRussiaWar #Ucraina “Mosca ha preso il 20% dell’Ucraina”. Lo dice #Zelensky. @ilriformista: #Putin sta v… - TeresaJordano70 : RT @todorov_denis: Vedo che nei talk show italiani ancora non hanno capito niente: i russi non prendono in considerazione Zelensky perché o… - rita_ciciulla : RT @todorov_denis: Vedo che nei talk show italiani ancora non hanno capito niente: i russi non prendono in considerazione Zelensky perché o… - mariannaaprile : RT @oggisettimanale: Le voci si rincorrono da mesi, da ancor prima di quel 24 febbraio in cui #mosca ha invaso l’#Ucraina. Ora però l’inte… -