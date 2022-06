Zaniolo | un ladro tenta il furto nel bar di famiglia | arrestato

(Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA - Non solo il calciomercato, Nicolòfinisce indirettamente anche nelle notizie di cronaca. Il bar gestito a La Spezia dalla suaera entrato nel mirino di unche la scorsa ...

Poco prima delle 3 di notte l'uomo averebbe forzato la porta d'ingresso del locale e, quando stava provando a prendere i soldi dalla cassa, è stato sorpreso dai carabinieri che lo hanno trovato nascosto sotto al bancone e arrestato. Un uomo di 60 anni originario di Massa Carrara è stato arrestato per tentato furto.