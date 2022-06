Zaniolo | paura al bar della mamma a La Spezia | ladro tenta un furto nella notte | arrestato

Advertising

dmax69 : @ForzaJuveEN @oscarvalle1984 Mi piacerebbe vedere L argentino ma cuore una cosa soldi e programmazione altra Zanio… - testagrigia : @RiccardoLuppino @augustociardi75 Appunto, quindi anche tra quelli riusciti ci sono due che non spostano tantissimo… - brigatabryan : Il campionato è finito, non sappiamo più di cosa parlare sui nostri giornaletti di merda, ma niente paura: Si attiv… - Kalulisme : @eltecatito_ @calciomercatoit @MarcoGiordano6 @RaffaeleAmato14 @rebicsaltato @scudettiano finalmente, la notizia di… - ilpochito : @DomPepeLiberato zaniolo ostigard olivera khavaratskelia osimhen e finalmente la gente avrà paura di giocare con noi -

RomaNews

Avvertito dalle forze dell'ordine, sul posto è arrivato Igor, padre di Nicolò, che ha verificato l'ammanco e fatto denuncia. Questa mattina, presso il Tribunale della Spezia, l'arresto è ...... ma se in entrata si parla di Bissouma e Neves o del ritorno di fiamma per Xakha a preoccupare tifosi e addetti ai lavori sono i possibili addii die Mkhitaryan come confessa a Radio Radio ... PRUZZO: “Ho paura che la Roma non si rinforzi”, ORSI: “Mkhitaryan non mi sembra attaccato... È stato arrestato con l'accusa di furto aggravato un uomo che la scorsa notte ha tentato di asportare il fondo cassa da un bar gestito alla Spezia dalla famiglia di Nicolò ...SENTI CHI PARLA ALLE RADIO – La rubrica di Romanews.eu “Senti chi parla… alle radio” è lo spazio quotidiano in cui potete leggere i commenti sul mondo Roma di speaker e opinionisti protagonisti dell’e ...