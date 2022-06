Yari Carrisi | chi è | età | carriera | figli | chi è la fidanzata | data di nascita | canzoni | Pechino Express | Naike Rivelli e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Romina, che si racconterà a cuore aperto: dallaall’amore per il, nato dall’unione con Al Bano. Chi èè il secondoo nato dall’unione e dall’amore tra Al Bano e Romina Power, la coppia che ha fatto sognare intere generazioni, cantare e divertire milioni di italiani.è nato a Cellino San Marco, in Puglia dove c’è la tenuta di famiglia, il 21 aprile del 1973 sotto il segno zodiacale del Toro e, proprio come i genitori, ha anche lui una grande passione per la musica. Ha ...