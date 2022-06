Xiaomi store: nuova apertura in provincia di Cosenza (Di venerdì 3 giugno 2022) Xiaomi, una delle aziende più grandi di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart, riesce ad unire la qualità dei suoi prodotti tenendo i suoi prezzi sempre accessibili. Sappiamo che da non molto tempo, Xiaomi ha aperto un altro suo store a Roma e riallestitone un altro sempre lì. La sua corsa continua: proprio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Xiaomi: gli sconti per la festa della mamma 2022 Xiaomi store arriva a Bologna: la data dell’inaugurazione Xiaomi: una nuova serie di smart TV arriva in Italia con Fire TV integrato Google Foto: arriva lo stabilizzatore per i video tremolanti Instagram: vulnerabilità API mette a rischio la privacy ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 3 giugno 2022), una delle aziende più grandi di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart, riesce ad unire la qualità dei suoi prodotti tenendo i suoi prezzi sempre accessibili. Sappiamo che da non molto tempo,ha aperto un altro suoa Roma e riallestitone un altro sempre lì. La sua corsa continua: proprio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: gli sconti per la festa della mamma 2022arriva a Bologna: la data dell’inaugurazione: unaserie di smart TV arriva in Italia con Fire TV integrato Google Foto: arriva lo stabilizzatore per i video tremolanti Instagram: vulnerabilità API mette a rischio la privacy ...

Advertising

xiaomiItalia : Ciao Rende! Vi aspettiamo per l’apertura del nuovo Xiaomi Store Italia domani 4 giugno alle ore 10:30 presso il ce… - LunathionStore : CASE PARA SAMSUNG & XIAOMI DA NESTA - tecnoandroidit : Xiaomi: un nuovo Store arriva ufficialmente in Calabria - Xiaomi rafforza la sua presenza in Italia annunciando, i… - AnGeL3DaRk3 : RT @MiuiBlog: In arrivo il primo #Xiaomi Store in #Calabria! #XiaomiCalabria #XiaomiStoreCalabria ?? Info qui - MiuiBlog : In arrivo il primo #Xiaomi Store in #Calabria! #XiaomiCalabria #XiaomiStoreCalabria ?? Info qui… -