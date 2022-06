WWE: Ci sono ancora dubbi sulla prossima difesa titolata di Roman Reigns (Di venerdì 3 giugno 2022) Da quando ha unificato il WWE Championship e lo Universal Championship vincendo il match contro Brock Lesnar a WrestleMania 38, Roman Reigns non ha più combattuto un incontro per difendere le cinture. Infatti a WrestleMania Backlash ha lottato in un 6-man tag team match insieme ai cugini, gli Usos, dove hanno sconfitto il team formato dagli RK-Bro e Drew McIntyre e al prossimo PLE WWE Hell in a Cell, Reigns non prenderà nemmeno parte. Contro chi e quando? Ci sarà ancora da aspettare quindi per vedere il Tribal Chief difendere le due cinture e tutti gli indizi portavano a Money In The Bank dove l’avversario designato si pensava dovesse essere Riddle. Non si sa se questo piano sia ancora nella mente dei dirigenti della WWE dato che Riddle è impegnato insieme a Shinsuke Nakamura contro gli ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 giugno 2022) Da quando ha unificato il WWE Championship e lo Universal Championship vincendo il match contro Brock Lesnar a WrestleMania 38,non ha più combattuto un incontro per difendere le cinture. Infatti a WrestleMania Backlash ha lottato in un 6-man tag team match insieme ai cugini, gli Usos, dove hanno sconfitto il team formato dagli RK-Bro e Drew McIntyre e al prossimo PLE WWE Hell in a Cell,non prenderà nemmeno parte. Contro chi e quando? Ci saràda aspettare quindi per vedere il Tribal Chief difendere le due cinture e tutti gli indizi portavano a Money In The Bank dove l’avversario designato si pensava dovesse essere Riddle. Non si sa se questo piano sianella mente dei dirigenti della WWE dato che Riddle è impegnato insieme a Shinsuke Nakamura contro gli ...

Advertising

SpazioWrestling : Cosa ne pensate? #WWE #AEW #JeffHardy - AndreaIncorona8 : Buongiorno Betty,piacere di conoscerti.Sono Andrea dall'#Italia ed anche io seguo la #WWE su Sky #TV.E' spettacolar… - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE Bray Wyatt suggerisce un imminente ritorno: 'Sono pronto adesso. Credete in me' - - infoitcultura : WWE: I piani per il torneo di riassegnazione dei titoli di coppia femminili sono in una fase di stallo - Zona_Wrestling : #WWE Bray Wyatt suggerisce un imminente ritorno: 'Sono pronto adesso. Credete in me' - -