Winning Time - L' ascesa della dinastia dei Lakers | le anticipazioni

toscani65652 : «Winning Time» sui Lakers e il ritorno di «Borgen»: le serie da guardare nel weekend - F7derico : Winning time serie dell’anno semplicemente geniale. - Noralust : X aspettare le finals mi sto guardando Winning Time… serie consigliatissima… tifo o no… raga Magic nn si discute, si ama e basta - dimagabri : Ho visto 8 puntate di Winning Time solo oggi… sono leggermente provato - piccherroll : @MatteoSpaziante Però Winning Time ha fatto incazzare un sacco di gente. -

È così, come il primo episodio, che inizia la nostra recensione di: L'ascesa della dinastia dei Lakers , la serie firmata Adam McKay ( Don't Look Up , Succession ) e targata HBO (già ...È così, come il primo episodio, che inizia la nostra recensione di Winning Time: L'ascesa della dinastia dei Lakers, la serie firmata Adam McKay (Don't Look Up, Succession) e targata HBO (già ...Debutta oggi su Sky e NOW Winning Time – L'ascesa della dinastia dei Lakers, la serie tv di HBO diretta da Adam McKay dedicata al periodo d'oro del basket.