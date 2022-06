Votiamo per fermare le porte girevoli dei magistrati: referendum giustizia, la chiamata alle urne di Filippo Facci (Di venerdì 3 giugno 2022) Terza puntata della mini-guida ai referendum sulla giustizia, utile anche per via dell'incomprensibilità dei cinque testi che andrete a votare il 12 giugno. Il referendum che analizziamo oggi, peraltro, è il più complicato da leggere in assoluto: da solo consta in 7.300 battute (una pagina di Libero) e alla fine non si capisce assolutamente di che cosa abbia parlato: se di «separazione delle carriere» dei magistrati, se di «separazione delle funzioni» dei medesimi, oppure se si tratti di votare un loro «divieto di passare dalla funzione requirente alla funzione giudicante» ossia di poter passare liberamente dalla funzione di pubblico ministero (che rappresenta solo la parte dell'accusa, contrapposto alla parte della difesa assunta da un avvocato) alla funzione di giudice, che dovrebbe essere «terzo» (ed equanime) nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Terza puntata della mini-guida aisulla, utile anche per via dell'incomprensibilità dei cinque testi che andrete a votare il 12 giugno. Ilche analizziamo oggi, peraltro, è il più complicato da leggere in assoluto: da solo consta in 7.300 battute (una pagina di Libero) e alla fine non si capisce assolutamente di che cosa abbia parlato: se di «separazione delle carriere» dei, se di «separazione delle funzioni» dei medesimi, oppure se si tratti di votare un loro «divieto di passare dalla funzione requirente alla funzione giudicante» ossia di poter passare liberamente dalla funzione di pubblico ministero (che rappresenta solo la parte dell'accusa, contrapposto alla parte della difesa assunta da un avvocato) alla funzione di giudice, che dovrebbe essere «terzo» (ed equanime) nel ...

Advertising

Fontana3Lorenzo : Il 12 giugno, votiamo Si per cambiare in meglio la giustizia! #ReferendumGiustizia #iodicoSì - Pepepotamo36 : RT @helloimmary_: votiamo per #mariposas cioè Aitana ?????????? - oriforaitanax : RT @helloimmary_: votiamo per #mariposas cioè Aitana ?????????? - helloimmary_ : votiamo per #mariposas cioè Aitana ?????????? - pale_ale_29 : RT @assurdistan: Non c'è barlume di buona fede nella TV italiana. È una piovra nata per affogare le menti deboli. Esempio: chi dice 'sono… -