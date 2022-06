Von der Leyen: Ue a fianco Ucraina dopo 100 giorni di guerra (Di venerdì 3 giugno 2022) L'Unione Europea è al fianco dell'Ucraina, nel centesimo giorno dell'invasione russa: lo ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sul suo profilo di Twitter."Cento ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) L'Unione Europea è aldell', nel centesimo giorno dell'invasione russa: lo ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, sul suo profilo di Twitter."Cento ...

Advertising

Adnkronos : #Ucraina, von der Leyen: 'Dobbiamo assicurarci che #Putin fallisca e che la libertà prevalga. Questo è il nostro co… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Fare il possibile perché Putin fallisca'. 'L'Europa è garanzia dei valori in cui crediamo… - AlexBazzaro : Giarrusso è lo stesso che si vantava di essere stato determinante nell’elezione della von der Leyen. Per la prima v… - Alfonso66869916 : Purtroppo UE è guidata da madama von der Layen succube di Biden, fervente ammiratrice del guitto nazista Zelensky.… - EUGENIO20936198 : Ucraina, Von der Leyen: «Nessuna scorciatoia a Kiev per ingresso nell'Ue» -