Volley, VNL femminile 2022: Giappone batte in rimonta la Germania, prima vittoria Canada (Di venerdì 3 giugno 2022) Giappone e Canada vincono nella notte italiana le sfide valevoli per Pool di Shreveport-Bossier City della Week 1 di Volleyball Nations League (VNL) femminile 2022. La formazione nipponica ha conquistato la seconda vittoria nel torneo superando in rimonta 3-2 (25-27, 23-25, 25-20, 25-22, 15-12) una mai doma Germania. Strepitosa prestazione per la capitana Giapponese, Koga, Sarina, autrice di 33 punti. Primo successo invece per il Canada, che dopo il ko all'esordio contro la Polonia, ha battuto con un secco 3-0 (25-18, 25-15, 25-18) la Repubblica Dominicana. Tra le caraibiche l'unica giocatrice in doppia cifra è Madeline Guillen Peredes (12 punti), mentre tra le canadesi spiccano i 19 punti di Alexa Gray, giocatrice ...

