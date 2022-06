Volley | Sylvia Nwakalor una riserva di lusso per Paola Egonu e la Nazionale Dove può ancora migliorare

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022)Nwkalor è stata la migliore giocatrice in campo in occasione di Italia-Belgio, confronto valido per la Nations League 2022 difemminile. L’azzurra è stata straripante nella partita di ieri, giganteggiando in lungo e in largo ad Ankara (Turchia) e contribuendo in maniera decisiva al successo delle azzurre. Le Campionesse d’Europa hanno rialzato la testa dopo la sconfitta maturata all’esordio contro le padrone di casa e hanno saputo imporsi per 3-1 in rimonta contro le Yellow Tigers. Si tratta di un’affermazione importante, che rilancia il sestetto del CT Davide Mazzanti e che si rivela cruciale nella corsa verso la qualificazione alla Final Eight. Ricordiamo che l’Italia sta giocando in terra anatolica senza tantissime stelle come, Miriam Sylla, Anna Danesi, Alessia Orro, Elena Pietrini, ...