Volley, Nations League maschile: domani la partenza degli Azzurri per il Canada (Di venerdì 3 giugno 2022) Partirà domani, sabato 4 giugno, l’avventura della nazionale maschile di Fefè De Giorgi in Volleyball Nations League. Sarà il Canada, ed in particolare la TD Place Arena di Ottawa la prima tappa del percorso che si concluderà a Bologna, dal 20 al 24 luglio, con le Finali alle quali l’Italia parteciperà di diritto in qualità di nazione ospitante. L’esordio degli Azzurri è previsto per l’1.30 di giovedì 9 giugno (orario italiano) contro la Francia di Andrea Giani, al suo esordio in una manifestazione ufficiale con i campioni olimpici. Il cammino di capitan Giannelli e compagni proseguirà, per la week 1, contro la Polonia (10 giugno all’1.30), con i padroni di casa del Canada (12 giugno all’1.00) e con l’Argentina (12 giugno alle ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Partirà, sabato 4 giugno, l’avventura della nazionaledi Fefè De Giorgi inball. Sarà il, ed in particolare la TD Place Arena di Ottawa la prima tappa del percorso che si concluderà a Bologna, dal 20 al 24 luglio, con le Finali alle quali l’Italia parteciperà di diritto in qualità di nazione ospitante. L’esordioè previsto per l’1.30 di giovedì 9 giugno (orario italiano) contro la Francia di Andrea Giani, al suo esordio in una manifestazione ufficiale con i campioni olimpici. Il cammino di capitan Giannelli e compagni proseguirà, per la week 1, contro la Polonia (10 giugno all’1.30), con i padroni di casa del(12 giugno all’1.00) e con l’Argentina (12 giugno alle ...

