Volley Nations League femminile 2022: 3-0 tra Italia e Olanda, le azzurre salgono a quota sei punti nel girone

Termina 25-19 25-15 25-15 il match tra Italia e Olanda, incontro valevole per la week 1 della Pool 2 della Volley Nations League 2022. Una grande vittoria per l'Italia quella ottenuta ad Ankara, che permette alle azzurre di vincere la seconda partita del girone. Ora le ragazze di Mazzanti si troveranno di fronte la Cina, per chiudere la week 1 della competizione in Turchia.

La cronaca

In avvio di partita l'Olanda parte bene e si porta subito avanti di qualche lunghezza, l'Italia però non si fa staccare e raggiunge la parità sul 7-7. Un'ottima Degradi, autrice di alcuni punti in schiacciata e a muro, permette poi alle azzurre di realizzare ...

