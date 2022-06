Volley, Nations League 2022 femminile: la Serbia batte la Bulgaria in tre set (Di venerdì 3 giugno 2022) La Serbia batte agevolmente la Bulgaria in tre set nel match valido per la pool 2 di Nations League 2022 di Volley femminile. Primo e terzo set estremamente combattuti e giocati punto a punto, pesa invece il secondo parziale che viene totalmente fagocitato dalla formazione serba, che vince col punteggio finale di 3-0 (26-24, 25-15, 26-24), avendo la meglio delle rivali bulgare anche in virtù di una performance eccezionale di Ana Bjelica, con diciassette punti per l’opposto tutti da situazione di attacco diretto. Sugli scudi anche Sara Lozo, quattrordici punti per lei di cui due con il muro. Non bastano Dimitrova e Chausheva (nove punti a testa) alla selezione bulgara, che si arrende alla sconfitta, la seconda su tre partite (una vittoria per 3-2) ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Laagevolmente lain tre set nel match valido per la pool 2 didi. Primo e terzo set estremamente combattuti e giocati punto a punto, pesa invece il secondo parziale che viene totalmente fagocitato dalla formazione serba, che vince col punteggio finale di 3-0 (26-24, 25-15, 26-24), avendo la meglio delle rivali bulgare anche in virtù di una performance eccezionale di Ana Bjelica, con diciassette punti per l’opposto tutti da situazione di attacco diretto. Sugli scudi anche Sara Lozo, quattrordici punti per lei di cui due con il muro. Non bastano Dimitrova e Chausheva (nove punti a testa) alla selezione bulgara, che si arrende alla sconfitta, la seconda su tre partite (una vittoria per 3-2) ...

