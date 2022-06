Volley, Italia-Olanda in tv oggi: canale, orario e diretta streaming VNL femminile 2022 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tutto pronto per Italia-Olanda, sfida valevole per la Week 1 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver conquistato la prima vittoria contro il Belgio, proveranno a mettere in cascina altri punti. L’Olanda invece va a caccia della sua prima vittoria nel torneo dopo le sconfitte incassate contro Cina e Bulgaria. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 Italiane di venerdì 3 giugno ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per la Week 1 dellaNations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver conquistato la prima vittoria contro il Belgio, proveranno a mettere in cascina altri punti. L’invece va a caccia della sua prima vittoria nel torneo dopo le sconfitte incassate contro Cina e Bulgaria. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00ne di venerdì 3 giugno ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I LIVE ...

Advertising

zazoomblog : Italia-Olanda oggi Nations League volley femminile 2022: orario tv programma streaming - #Italia-Olanda #Nations… - zazoomblog : Italia-Olanda oggi Nations League volley femminile 2022: orario tv programma streaming - #Italia-Olanda #Nations… - UfficialeY : Squadra Italiana ???? Pallavolo partecipa in Pro Beach Tour ???? in Latvia! Prossima tappa sarà in Roma Italia di Camp… - infoitsport : Volley femminile, Mazzanti dopo Italia-Belgio: 'Risultato ok, ma c'è tanta strada da fare' - infoitsport : Volley Nations League maschile 2022, calendario Italia: programma, orari e diretta tv -