Volley, Italia-Cina in tv domani: canale, orario e diretta streaming VNL femminile 2022 (Di venerdì 3 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per Italia-Cina, sfida valevole per la Week 1 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti vogliono chiudere in bellezza questa prima settimana del torneo, nonostante le fatiche: si tratta della terza partita in tre giorni consecutivi. D’altra parte, la formazione cinese non farà sconti e proverà a conquistare altri punti importanti per la classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 Italiane di sabato 4 giugno ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per, sfida valevole per la Week 1 dellaNations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti vogliono chiudere in bellezza questa prima settimana del torneo, nonostante le fatiche: si tratta della terza partita in tre giorni consecutivi. D’altra parte, la formazione cinese non farà sconti e proverà a conquistare altri punti importanti per la classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00ne di sabato 4 giugno ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: ...

