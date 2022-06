Volley femminile, l’Italia travolge l’Olanda: seconda vittoria in Nations League, nuovo sestetto e Nwakalor sugli scudi (Di venerdì 3 giugno 2022) l’Italia ha travolto l’Olanda con un perentorio 3-0 (25-19; 25-15; 25-15) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Nations League 2022 di Volley femminile. La nostra Nazionale si è imposta in maniera schiacciante ad Ankara (Turchia), replicando il successo ottenuto ieri contro il Belgio. Le azzurre hanno ampiamente riscattato la battuta d’arresto rimediata all’esordio contro le padrone di casa e, nonostante le molteplici assenze, hanno dimostrato di poter essere competitive ai massimi livelli internazionali. Quello odierno è un sigillo importante nella corsa verso la qualificazione alla Final Eight, riservata alle prime sette in classifica generale (al momento le nostre portacolori occupano il quinto posto ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022)ha travoltocon un perentorio 3-0 (25-19; 25-15; 25-15) e ha conquistato laconsecutiva nella2022 di. La nostra Nazionale si è imposta in maniera schiacciante ad Ankara (Turchia), replicando il successo ottenuto ieri contro il Belgio. Le azzurre hanno ampiamente riscattato la battuta d’arresto rimediata all’esordio contro le padrone di casa e, nonostante le molteplici assenze, hanno dimostrato di poter essere competitive ai massimi livelli internazionali. Quello odierno è un sigillo importante nella corsa verso la qualificazione alla Final Eight, riservata alle prime sette in classifica generale (al momento le nostre portacolori occupano il quinto posto ...

