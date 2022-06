Volley femminile Italia-Olanda: le parole di Mazzanti e delle protagoniste azzurre (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la convincente vittoria dell’Italia femminile contro l’Olanda, nella Volleyball Nations League, Davide Mazzanti e le protagoniste in campo hanno commentato così il successo ottenuto. In primo luogo si è espresso il CT, con le seguenti parole: “Oggi abbiamo disputato davvero un’ottima partita con ordine e molto bene in fase break. Devo fare i complimenti alle ragazze che dopo la vittoria di ieri sul Belgio hanno giocato con grande maturità ed attenzione. Inoltre sono particolarmente felice della prestazione di Alice Degradi che dopo la prestazione non brillante di ieri oggi si è riscattata dimostrando il suo valore. In generale però tutte sono state molto brave ad eseguire quello che era il nostro piano partita”. Sulle prossime avversarie poi aggiunge: “Domani ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la convincente vittoria dell’contro l’, nellaball Nations League, Davidee lein campo hanno commentato così il successo ottenuto. In primo luogo si è espresso il CT, con le seguenti: “Oggi abbiamo disputato davvero un’ottima partita con ordine e molto bene in fase break. Devo fare i complimenti alle ragazze che dopo la vittoria di ieri sul Belgio hanno giocato con grande maturità ed attenzione. Inoltre sono particolarmente felice della prestazione di Alice Degradi che dopo la prestazione non brillante di ieri oggi si è riscattata dimostrando il suo valore. In generale però tutte sono state molto brave ad eseguire quello che era il nostro piano partita”. Sulle prossime avversarie poi aggiunge: “Domani ...

