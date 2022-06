Vogliono scipparci i risparmi | il folle piano per la patrimoniale | che cosa vuole subito Landini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il solito vizio della sinistra: tassare chi ha qualcheo. Il segretario della Cgil, Maurizioda qualche tempo ha un chiodo fisso: mettere le mani nelle tasche degli italiani. Come? Con nuove tasse. Già qualche tempo fa aveva proposto l'introduzione della, adesso torna alla carica con nuove follie per svuotare il portafoglio di milioni di contribuenti: "Serve un contributo di solidarietà straordinario una tantum mirato ad aumentare i salari", afferma in un'intervista a LaStampa. Ma pur non mettendo in dubbio la necessità di aumentare gli stipendi, viene da chiedersi se il metodo efficace sia quello di inasprire la pressione fiscale invece che alleggerirla direttamente sui salari.però ha le idee molto chiare e prova a dettare l'agenda al governo: "Le rendita finanziarie e gli ...